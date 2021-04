Weißes Haus diskutiert mit 19 Unternehmen über Lieferengpässe bei Halbleitern

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat angesichts des weltweit knappen Halbleiterangebots mit 19 Unternehmen, darunter Samsung Electronics, in einer Videositzung über Maßnahmen diskutiert.US-Präsident Joe Biden teilte auf der Sitzung am Montag (Ortszeit) die Absicht mit, in Halbleiter und Batterien aggressiv zu investieren. Angesichts aktiver Investitionen anderer Länder wie China gebe es keinen Grund, warum die USA warten sollten.An dem Treffen nahmen 19 Unternehmen teil, darunter globale Halbleiterhersteller wie Samsung Electronics und TSMC sowie amerikanische Automobilhersteller und Netzwerkunternehmen.Eine Reihe von Fabriken in den USA mussten wegen der Lieferengpässe bei Halbleitern die Produktion einstellen. Die Sitzung wurde einberufen, um angesichts dieser Situation nach Lösungsmaßnahmen zu suchen und Meinungen für die Sicherstellung eines stabilen Angebots zu sammeln.Wie verlautete, hätten der US-Halbleiterhersteller Intel und der taiwanesische Hersteller TSMC massive Investitionen in ihre Anlagen versprochen. Samsung erwägt Investitionen in Höhe von 20 Billionen Won (17,8 Milliarden Dollar).Biden hatte im letzten Monat beschlossenen 2,25 Billionen Dollar schweren Infrastrukturplan auch Finanzmittel für Halbleiter vorgesehen. Er hatte auch ein Dekret für die Überprüfung der Lieferketten für Halbleiter erlassen.