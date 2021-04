Bildungsministerium will bis nächstes Jahr landesweit Dokdo-Museen eröffnen

Photo : KBS News

Südkorea wird sein Projekt für den Bau von Dokdo-Museen zur Unterstützung der Belehrung über die Dokdo-Frage bis nächstes Jahr abschließen.Das teilten das Bildungsministerium und die Stiftung für Nordostasiatische Geschichte mit.Bis zum vergangenen Jahr wurde in 14 Städten und Provinzen im Land jeweils ein Dokdo-Museum errichtet. Dieses Jahr wird ein weiteres Museum in Wonju in der Provinz Gangwon hinzukommen. Im kommenden Jahr werden Museen in Busan und der Provinz Nord-Jeolla errichtet.Das Bildungsministerium will die Aufklärung über Dokdo an Schulen unterstützen, indem es Unterrichtsmaterialien entwickelt und verteilt sowie eine Dokdo-Lehrwoche einführt.Am 15. April wird ein zehntägiger Werbezeitraum für die Dokdo-Museen starten. In Läden des nationalen landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbands Nonghyup werden 560.000 Kopien des PR-Materials verteilt.