US-Außenministerium: US-Position zu Iran-Sanktionen bleibt unverändert

Photo : YONHAP News

Die Position der USA zu den Sanktionen gegen Iran bleibt laut ihrem Außenministerium unverändert.Die Äußerung machte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag, als die Nachrichtenagentur Yonhap darum bat, zu den jüngsten Bemerkungen des südkoreanischen Ministerpräsidenten Chung Sye-kyun zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen.Einen Tag nach seinem Treffen mit dem Ersten Vizepräsidenten des Iran, Eshagh Dschahangiri, am Sonntag in Teheran hatte Chung gegenüber Reportern geäußert, er habe zuvor gesagt, dass die in Südkorea eingefrorenen Gelder dem Iran gehörten und ihrem Besitzer zurückgegeben werden sollten.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, hatte Ende Februar gesagt, dass das südkoreanische Außenministerium in einer Erklärung klargestellt habe, dass die in Südkorea eingefrorenen iranischen Vermögenswerte erst nach Rücksprache mit Washington freigegeben würden.