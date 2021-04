Südkorea wird Gesamtdritter bei Kadetten- und Junioren-WM im Fechten

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fechter-Nachwuchs hat bei den Kadetten- und Junioren-Weltmeisterschaften das bisher beste Ergebnis erreicht.Südkorea holte bei den am Sonntag (Ortszeit) in Kairo beendeten Kadetten- und Junioren-WM 2021 zwei Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen. Damit wurde das Land Gesamtdritter.Die WM fanden seit dem 3. April für Junioren (unter 20-Jährige) und Kadetten (unter 18-Jährige) statt.Die südkoreanische Säbelfechterin Jeon Ha-young gewann Einzelgold in der Junioren-Kategorie, auch in der Mannschaftswertung siegte sie gemeinsam mit drei Landsmänninnen.Der Florettfechter Choi Dong-yun holte Einzelsilber in der Junioren-Kategorie, der Florettfechter An Hyeon-bhin und der Säbelfechter Park Jun-seong jeweils Einzelsilber in der Kadetten-Kategorie.Die Bronzemedaille gewannen die Degenfechterin Kim So-hui und die Florettfechterin Joo Yeong-ji in der Junioren-Kategorie sowie der Degenfechter Kim Do-wan und der Florettfechter Lee Seoung-bin bei den Kadetten.