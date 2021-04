Inlandsabsatz von Autos im Auftaktquartal auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Inlandsabsatz von Fahrzeugen ist im Auftaktquartal auf ein Rekordhoch gestiegen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie wurden im ersten Quartal 432.349 Einheiten verkauft, damit 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der bisher höchste Stand in einem Auftaktquartal verzeichnet.Die Autoproduktion wuchs um 12,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 908.823 Einheiten.Es wurden 555.430 Fahrzeuge exportiert, 16,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es war das bisher drittbeste Ergebnis.Beim Export umweltfreundlicher Autos wurde mit knapp 92.000 Einheiten das bisher beste Quartalsergebnis erreicht. Der Anteil der umweltfreundlichen Fahrzeuge am Inlandsabsatz betrug 15,9 Prozent, was ebenfalls den bisher höchsten Stand in einem Quartal darstellt.