Seoul äußert starkes Bedauern über Tokios Beschluss für Ableiten kontaminierten AKW-Wassers

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern über die Entscheidung der japanischen Regierung geäußert, radioaktiv kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzuleiten.Die Regierung äußere starkes Bedauern und werde alle nötigen Maßnahmen für die Sicherheit der Bürger treffen, hieß es im Anschluss an eine Dringlichkeitssitzung. Die Sitzung fand unter Leitung von Koo Yun-cheol, Chef des Büros für Koordinierung der Regierungspolitik, statt. Anwesend waren die Vizeminister der zuständigen Ministerien.Der Beschluss der japanischen Regierung sei eine Maßnahme, die keinesfalls geduldet werden könne, sagte Koo. Die Regierung fordere mit Nachdruck eine transparente Veröffentlichung von Informationen über den Prozess der Aufbereitung des kontaminierten Wassers am AKW Fukushima und dessen Überprüfung.Die Regierung werde der japanischen Regierung den Widerstand der südkoreanischen Bürger gegen die Entscheidung übermitteln. Sie werde Japan mit Nachdruck auffordern, für die Sicherheit der Südkoreaner und die Verhinderung von Schäden an der Meeresumwelt konkrete Maßnahmen zu treffen, hieß es.Die Regierung werde darüber hinaus gegenüber der internationalen Gemeinschaft, darunter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), ihre Bedenken zum Ausdruck bringen. Sie werde um eine objektive Überprüfung der Sicherheit durch die Weltgemeinschaft bitten, sagte Koo weiter.Er fügte hinzu, die Regierung werde die Radioaktivitätsprüfung für importierte Lebensmittel und die Herkunftskontrolle noch gründlicher durchführen.