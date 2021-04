Südkorea beteiligt sich an UN-System für CO2-Kompensation in der Luftfahrt

Photo : YONHAP News

Südkorea beteiligt sich an CORSIA, einem von den Vereinten Nationen initiierten System zum Ausgleich und zur Reduzierung von CO2-Emissionen für die internationale Luftfahrt.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Dienstag bekannt, drei private Institutionen für die Überprüfung von Treibhausgasemissionen von Flugzeugen bestimmt zu haben.Die drei Institutionen werden jedes Jahr der Regierung Berichte über die Höhe der Treibhausgasemissionen von Flugzeugen auf Auslandsstrecken und Überprüfungsberichte vorlegen.Ziel des CORSIA-Systems der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO, einer UN-Sonderorganisation, ist es, die Treibhausgasemissionen auf dem Niveau von 2019 einzufrieren. Emissionen über diesem Maße sollten durch den Kauf von Emissionsrechten ausgeglichen werden. Daran sind 88 Länder einschließlich Südkoreas beteiligt.Das Programm wird ab diesem Jahr drei Jahre lang probeweise betrieben. Ab 2027 wird der Kauf von Emissionsrechten verbindlich sein.Neun südkoreanische Fluggesellschaften werden in die Überprüfung einbezogen. Betroffen sind Flugzeuge auf Auslandsstrecken, deren Emissionen im Jahresschnitt mindestens 10.000 Tonnen betragen.