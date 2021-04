Südkoreas Regierung verspricht Unbedenklichkeit importierter Lebensmittel aus Japan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat versprochen, nur unbedenkliche Lebensmittel aus Japan für den Verkauf freizugeben.Es würden alle notwendigen Maßnahmen für die Sicherheitskontrollen getroffen, teilte das Ministerium für Nahrungs- und Arzneimittel am Dienstag mit.Die Zusicherung erfolgte, nachdem die japanische Regierung zuvor am Dienstag bekannt gegeben hatte, radioaktiv verseuchtes Wasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer entsorgen zu wollen.Das Ministerium rückte aus diesem Anlass die bisher implementierten Maßnahmen in den Vordergrund. Darunter ein Importverbot für Fischereiprodukte aus acht japanischen Präfekturen, die von den Folgen der Nuklearkatastrophe im Jahr 2011 besonders schwer getroffen wurden. Das Ressort wies darüber hinaus auf ein teilweises Importverbot für 27 Arten von Agrarprodukten aus 14 japanischen Präfekturen hin.Zudem würden alle Lebensmittelimporte aus Japan auf eine mögliche Belastung mit Cäsium und Jod untersucht.Seit Januar sei die Zeit für solche Stichproben von 1.800 Sekunden auf 10.000 Sekunden verlängert worden, um deren Präzision zu verbessern, hieß es weiter.