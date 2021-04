IAEA-Chef begrüßt Japans Ankündigung zu Kühlwasser-Entsorgung

Photo : KBS News

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Mariano Grossi hat Japans Entscheidung begrüßt, radioaktives Wasser ins Meer zu leiten.In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung bot Grossi die Unterstützung seiner Behörde bei der Überwachung und Bewertung der Sicherheit und Transparenz des Vorgehens an.Japans Entsorgungsmethode sei technisch umsetzbar und im Einklang mit internationalen Gepflogenheiten. Ein kontrolliertes Ablassen des aufbereiteten radioaktiven Wassers ins Meer sei ein Routinevorgang, den es an Atomkraftwerken weltweit gebe.Grossi sprach im Zusammenhang von Japans Plänen von einem "Meilenstein", der Fortschritten bei der Außerbetriebnahme des Fukushima-Meilers diene.Auch zeigte er sich zuversichtlich, dass die japanische Regierung im Prozess der Umsetzung ihrer Entscheidung mit allen betroffenen Parteien in transparenter und offener Weise interagieren werde.