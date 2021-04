US-Geheimdienste: Kim Jong-un könnte dieses Jahr Wiederaufnahme von Atomtests überprüfen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un könnte nach Einschätzung von US-Nachrichtendiensten dieses Jahr die Wiederaufnahme von Tests von Atomwaffen und Langstreckenraketen überprüfen.Das geht aus einer jährlichen Einschätzung zur Bedrohungslage durch die US-Geheimdienste hervor, die das Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste (DNI) am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.In dem 27-seitigen Bericht steht, dass Nordkorea in naher Zukunft mit Massenvernichtungswaffen zu einer Bedrohung werde.Nordkorea engagiere sich stark für die Entwicklung ballistischer Raketen. Dessen Bemühungen um die Entwicklung von Bio- und Chemiewaffen würden fortgesetzt. Nordkorea könnte dieses Jahr Atomwaffen- oder Langstreckenraketentests erwägen, um die USA zu seinen Bedingungen an den Verhandlungstisch zu locken, hieß es.Kim könnte aggressive und potenziell destabilisierende Maßnahmen, darunter Atomtests, ergreifen, um das Sicherheitsumfeld umzugestalten und Keile zwischen die USA und ihre Verbündeten zu treiben, hieß es weiter.Der Bericht wurde dem Kongress vorgelegt. Die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Avril Hanes, und der CIA-Direktor William Burns werden am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) bei Anhörungen des Repräsentantenhauses und des Senats persönlich Einzelheiten zu dem Bericht erläutern.