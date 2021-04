Bericht: Nordkorea könnte bis 2027 bis zu 242 Nuklearwaffen besitzen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte nach Einschätzung von Denkfabriken Südkoreas und der USA bis 2027 bis zu 242 Atomwaffen besitzen.Das geht aus einem gemeinsamen Bericht des Asan Institute for Policy Studies in Südkorea und der US-Denkfabrik RAND Corporation hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.Nordkorea verbessere seine Nuklearfähigkeiten, es sei daher für Südkorea und die USA dringend erforderlich, darauf besser reagieren zu können, hieß es.Laut dem Bericht verfügte Nordkorea im Jahr 2017 schätzungsweise über 30 bis 60 Atomwaffen. Seitdem habe das Land sein Atomwaffenarsenal jedes Jahr um 12 bis 18 Stück erweitert. Demnach besitze Nordkorea mit Stand 2020 bereits 67 bis 116 Nuklearwaffen. Nordkorea werde bis 2027 151 bis 242 Atomwaffen und Dutzende Interkontinentalraketen haben, hieß es.In dem Bericht wird davon ausgegangen, dass Machthaber Kim Jong-un ein massives Arsenal von Interkontinentalraketen haben wolle, mit denen eventuell Hunderttausende bis Millionen Amerikaner auf dem US-Festland getötet werden könnten. Er beabsichtige, die Drohung mit einem Atomwaffeneinsatz als Druckmittel gegenüber den USA zu nutzen.