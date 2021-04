Schauspielerin Youn Yuh-jung zur Teilnahme an Oscar-Verleihung abgereist

Photo : YONHAP News

Die Schauspielerin Youn Yuh-jung ist zur Teilnahme an der 93. Oscar-Verleihung abgereist.Sie sei am Dienstag nach Los Angeles abgeflogen, teilte ihre Agentur Hook Entertainment heute mit. Die 73-Jährige sei als Nominierte in der Nebendarstellerinnen-Kategorie offiziell eingeladen worden.Youn bat über ihre Agentur für Verständnis dafür, dass sie still abreiste. Dies sei zur Vermeidung unnötiger Risiken wegen Covid-19 notwendig gewesen. Sie habe sich nach reiflicher Überlegung zur Teilnahme an der Oscar-Verleihung entschlossen.Sie bedankte sich außerdem bei allen, die ihre Freude über die Nominierung für ihre Rolle in "Minari" teilten.Der Film von Lee Isaac Chung, in dem dieser auch seine eigene Familiengeschichte erzielt, wurde für sechs Oscars nominiert. Die Preisverleihung findet am 25. April statt.