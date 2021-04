Südkorea meldet 731 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit sechs Tagen die 700er-Marke überschritten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 731 Neuansteckungen bestätigt, davon 714 lokale und 17 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 111.419 Infektionsfälle im Land gemeldet, davon 7.882 eingeschleppte Ansteckungen.Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Südkorea war zu Wochenbeginn zurückgegangen, nachdem am 8. April 700 Fälle bekannt geworden waren.714 lokale Fälle stellen den höchsten Stand seit dem 7. Januar dar, als 832 lokale Infektionen gemeldet worden waren.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg um sieben auf 1.782.Die Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 teilte mit, dass sich Clusterinfektionen über Unterhaltungseinrichtungen, Kirchen und nachschulische Einrichtungen auf Familien, Arbeitsplätze und Schulen ausbreiteten.Derzeit seien Betten für 1.000 Neupatienten am Tag verfügbar. Man wolle die Kapazitäten aufstocken, damit bis zu 2.000 Neupatienten am Tag aufgenommen werden können, hieß es.