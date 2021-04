Politik Seoul von UNESCO zu Linking City in Bildungsbereich gewählt

Die Stadt Seoul ist von der UNESCO zu einer der zehn Linking Cities der Welt gewählt worden.



Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werde Seoul bei den UNESCO Netexplo Linking Cities Awards 2021 im Bildungsbereich ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am Donnerstag am UNESCO-Hauptsitz in Paris statt.



Die Preise wurden letztes Jahr erstmals vergeben. In zehn Bereichen, darunter Bildung, Mobilität und digitale Transformation, werden die besten Städte der Welt gekürt.



Die Veranstalter hätten als Grund für die Wahl Seouls genannt, dass es humanoide Roboter für die Aufklärung von älteren Menschen über die Nutzung von smarten Geräten einsetze und somit gegen deren Isolation im Corona-Zeitalter vorgehe, so die Stadtverwaltung.



Neben Seoul wurden Berlin (Verkehrsnetze), Mexiko-Stadt (Resilienz), Buenos Aires (Lebensraum), Rotterdam (Datensphäre), Detroit (Finanzwesen), Kigali (digitaler Wandel), Vancouver (Mobilität), Melbourne (Attraktivität), San José in Costa Rica (Null Kohlenstoff) gewählt.