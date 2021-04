Börse in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Mittwoch erneut zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,42 Prozent auf 3.182,38 Zähler. Für gute Stimmung an der Börse sorgten über den Erwartungen liegende Daten zum Arbeitsmarkt und die Rally an der US-amerikanischen Börse am Dienstag.Die Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson in den USA würde laut Analysten keinen langfristigen Effekt auf den Markt haben, sagten Analysten der Nachrichtenagentur Yonhap.Die Angelegenheit habe auch auf den US-Markt nur eine begrenzte Auswirkung gehabt. Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Angelegenheit ausweite, wurde Kim Yoo-mi von Kiwoom Securities zitiert.