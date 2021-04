Präsident Moon: Südkorea und Japan füreinander wichtige Partner für Frieden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Japan einen "sehr wichtigen Partner" für die Schaffung von Frieden und Wohlstand in Nordostasien und der Welt genannt.Das sagte er am Mittwoch, nachdem der neue japanische Botschafter Koichi Aiboshi am Präsidentensitz sein Beglaubigungsschreiben überreicht hatte.Südkorea und Japan seien in geografischer und kultureller Hinsicht engste Nachbarn und Freunde, sagte Moon nach Angaben des Präsidialamtes.Er und der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga hätten in ihrem Telefongespräch im vergangenen September ihren gemeinsamen Willen für einen Dialog und die Zusammenarbeit bekräftigt. Beide Länder würden in der Lage sein, jede Herausforderung mit einem Zusammenarbeitsgeist und Willen zu meistern.Auch habe er Japan Erfolg bei der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio gewünscht.Ein weiteres Thema seien die Bedenken in Südkorea über Japans Pläne für die Entsorgung kontaminierten Wassers aus der Atomruine Fukushima im Meer gewesen.Bei dem Termin gestern hatten auch der neue Botschafter aus der Dominikanischen Republik, Federico Alberto Cuello Camilo, sowie der neue lettische Botschafter Aris Vigants ihre Beglaubigungsschreiben überreicht.