UN-Bericht: Südkorea zweites Jahr in Folge mit niedrigster Fertilitätsrate

Südkorea hat laut einem UN-Bericht das zweite Jahr in Folge die niedrigste Fertilitätsrate in der Welt registriert.In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht "Mein Körper gehört mir" des Weltbevölkerungsfonds heißt es, dass die Fertilitätsrate in Südkorea bei 1,1 liege. Dies ist die durchschnittliche Anzahl von Kindern, die eine Frau in ihrem Leben gebärt.Südkorea habe damit wie im Vorjahr auch unter 198 Ländern an letzter Stelle gelegen. Zum Vergleich: Im Niger, der an der Spitze rangiert, liegt die Fruchtbarkeitsziffer bei 6,6. Der Weltdurchschnitt beträgt 2,4.Beim Anteil der Kinder bis 14 Jahre bildet Südkorea zusammen mit Japan das Schlusslicht. Der Anteil liegt in beiden Ländern bei 12,3 Prozent. Letztes Jahr hatte Südkorea noch vor Japan und Singapur gelegen.Der Anteil der Menschen im Alter von 65 und älter ist dem Bericht zufolge von 15,8 Prozent im vergangenen Jahr auf 16,6 Prozent in diesem Jahr gestiegen. Der Weltdurchschnitt liegt bei 9,6 Prozent.In dem Bericht wird die Weltbevölkerung auf 7,87 Milliarden geschätzt. Südkorea habe 51,3 Millionen Einwohner.