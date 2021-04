31 nordkoreanische Flüchtlinge im Auftaktquartal nach Südkorea gekommen

Photo : YONHAP News

Die Anzahl der nach Südkorea gekommenen Flüchtlinge aus Nordkorea ist im Auftaktquartal dieses Jahres stark geschrumpft.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Mittwoch gegenüber Reportern, dass 31 nordkoreanische Flüchtlinge dieses Jahr bis Ende März eingereist seien. Das seien 77 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im ersten Quartal letzten Jahres waren 135 aus Nordkorea Geflüchtete nach Südkorea gekommen. In den folgenden Quartalen blieb die Zahl jedoch stets zweistellig.Als Grund für den Rückgang wird vermutet, dass infolge der Schließung der Grenze zwischen Nordkorea und China und der Reisebeschränkungen in Ländern wegen der Corona-Pandemie die Reise nach Südkorea zusätzlich erschwert wurde. Nordkoreanische Flüchtlinge halten sich nach dem Grenzübertritt meistens in China oder einem südostasiatischen Land auf, bevor sie nach Südkorea weiterreisen.