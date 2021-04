Reuters: GM und LG werden Bau zweiter Batteriefabrik in Tennessse ankündigen

Photo : YONHAP News

Der US-Autohersteller General Motors und der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solution werden laut einem Medienbericht am Freitag einen Plan für den Bau einer zweiten Batteriefabrik in den USA bekannt geben.Wie Reuters am Mittwoch berichtete, werde das 2,3 Milliarden Dollar teure Werk in Spring Hill im Bundesstaat Tennessee gebaut.Die Fabrik wird damit in ihrem Umfang der ersten Batteriezellen-Fabrik ähneln, die beide Unternehmen derzeit in Ohio bauen.In der zweiten Produktionsanlage werden laut dem Bericht Batterien für das Crossover-Elektrofahrzeug Cadillac Lyriq produziert, das GM ab dem nächsten Jahr in seinem Werk nahe Spring Hill bauen wird.Reuters meldete jedoch, dass der Zeitpunkt der Eröffnung des Batteriewerks in Tennessee unklar sei.LG Energy Solution hatte im März angekündigt, in den USA bis 2025 massive Investitionen von mehr als fünf Billionen Won (4,5 Milliarden Dollar) zu tätigen.