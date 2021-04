Denkfabrik prognostiziert vier Prozent Wachstum für Südkorea für dieses Jahr

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft wird laut einer Prognose einer einheimischen Denkfabrik dieses Jahr um vier Prozent wachsen.Die Prognose legte das LG Wirtschaftsforschungsinstitut in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht über den Wirtschaftsausblick im In- und Ausland 2021 vor. Die neue Prognose ist 1,5 Prozentpunkte höher als seine letzte Voraussage vom vergangenen August.Damit werde Südkorea das kräftigste Wachstum seit 2011 verzeichnen, hieß es. Die Erwartung beruht auf der Einschätzung, dass sich dank des starken Exportzuwachses und des verbesserten Konsums ein klarer Erholungstrend in der Binnenkonjunktur abzeichne.Die Prognose des Forschungsinstituts ist höher als die des Internationalen Währungsfonds (IWF) von 3,6 Prozent und die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 3,3 Prozent. Zudem werden die Erwartungen der südkoreanischen Zentralbank (drei Prozent), des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) (3,1 Prozent) und der Regierung (3,2 Prozent) weit übertroffen.