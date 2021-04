US-Geheimdienstchefin: Nordkorea könnte Atom- und Raketentests wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von US-Geheimdienstchefin Avril Haines könnte Nordkorea seine Versuche mit Atomwaffen und Interkontinentalraketen wieder aufnehmen.Mit solchen Tests könne Nordkorea versuchen, einen Keil zwischen die USA und ihre Verbündeten zu treiben, sagte die Direktorin der Nationalen Geheimdienste am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des Senats.Nordkorea könne aggressive und potenziell destabilisierende Handlungen vornehmen, um das Sicherheitsumfeld umzugestalten.Im Zuge solcher Bemühungen könnte Nordkorea wieder Atomwaffen und Interkontinentalraketen erproben.Ihre Behörde hatte am Dienstag einen Bericht veröffentlicht, in dem diese Einschätzung ebenfalls dargelegt wird.In dem jährlichen Bericht zur Bewertung der Bedrohungslage warnen die Geheimdienste, dass Nordkorea in absehbarer Zeit hinsichtlich seiner Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung bleiben werde.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un könnte sich dieses Jahr zur Fortsetzung der Waffentests entscheiden, um Washington zu Verhandlungen zu seinen Bedingungen zu zwingen, heißt es in dem Bericht.