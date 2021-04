Samsung Electronics bedankt sich nach Sitzung im Weißen Haus zu Halbleiterengpass

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat sich nach einer Videositzung des Weißen Hauses zur Halbleiterfrage bei der US-Regierung und Präsident Joe Biden bedankt.Samsung schrieb am Mittwoch auf seiner Twitterseite für öffentliche Angelegenheiten in den USA, Samsung möchte sich bei Präsident Biden und seinem Kabinett für die Einberufung des offenen Gesprächs mit Branchenführern darüber bedanken, wie die fortschrittliche Halbleiterfertigung positiv beeinflusst und ausgebaut werden könne.Man engagiere sich dafür, seinen Kunden Weltspitzentechnologie anzubieten. Man freue sich, dass die US-Regierung mit dem Kongress zusammenarbeite, um diese notwendige Investition von 50 Milliarden Dollar in die Halbleiterherstellung und -forschung voranzutreiben, hieß es weiter.Das Weiße Haus hatte am Montag (Ortszeit) eine Sitzung abgehalten, um angesichts der Lieferengpässe bei Halbleitern für Fahrzeuge Maßnahmen zu erörtern. Dazu waren 19 Unternehmen der Halbleiter- und Automobilbranche eingeladen worden, darunter Samsung Electronics, Intel sowie GM.