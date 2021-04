UN-Kommando nimmt Panmunjom-Touren nächste Woche wieder auf

Photo : YONHAP News

Touren zur gemeinsamen Sicherheitszone (JSA), dem Waffenstillstandsort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze, werden vier Monate nach der Aussetzung wieder aufgenommen.Das UN-Kommando kündigte in einer Pressemitteilung am Donnerstag an, dass die Touren am 20. April wieder aufgenommen würden. Die Wiederaufnahme erfolge im Einklang mit der Lockerung der gesundheitlichen Sicherheitsvorkehrungen der US-Streitkräfte in Korea für den Großraum Seoul auf Bravo (zweitniedrigste Stufe).Das UN-Kommando habe diesen Neustart mit dem Vereinigungsministerium koordiniert. Das UN-Kommando werde weiterhin die Covid-19-Lage in Südkorea überwachen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen vorbeugenden Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher von Panmunjom für das JSA-Tourprogramm getroffen würden, hieß es.Das UN-Kommando hatte für eine Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 seit dem 18. Dezember letzten Jahres den Zugang zur JSA zu nichtoperativen Zwecken, einschließlich der Touren, eingeschränkt.Die Teilnehmerzahl wird jedoch laut dem UN-Kommando auf 20 Personen pro Tour begrenzt, bis sich das Infektionsgeschehen beruhigt hat.