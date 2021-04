Südkoreas Ausfuhren im Auftaktquartal auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren in den ersten drei Monaten dieses Jahres haben den bisher höchsten Stand in einem Auftaktquartal erreicht.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag betrug das Exportvolumen im ersten Quartal 146,5 Milliarden Dollar. Das seien 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde der bisherige Rekord in einem Auftaktquartal von 145,1 Milliarden Dollar, der im Auftaktquartal 2018 erzielt worden war, übertroffen.Die Behörde sprach von einer schnellen Erholung inmitten der Corona-Pandemie. Zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008 habe das Land 23 Monate für die Erholung nach einem starken Exporteinbruch benötigt, diesmal habe sich das Exportgeschäft nach rund sechs Monaten auf das frühere Niveau erholt.Der starke Exportanstieg wird auf die gestiegene Nachfrage nach Halbleitern, mobilen Geräten, Computern und Peripherie infolge der pandemiebedingt veränderten Lebensweise sowie den zugenommenen Export von Autos und Medikamenten zurückgeführt.Ein weiterer Grund sei die starke Zunahme der Lieferungen nach China (25 Prozent), in die USA (20,1 Prozent) und die Europäische Union (34,9 Prozent), hieß es. In diese drei Länder gingen 51 Prozent aller Ausfuhren Südkoreas.