Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss, den Schlüsselzins bei 0,5 Prozent zu belassen.Der Leitzins wurde damit nach der letzten Senkung im vergangenen Mai auf 0,5 Prozent zum siebten Mal in Folge unangetastet gelassen.Die Notenbank gelangte offenbar unter umfassender Berücksichtigung der Situation an den Finanz- und Vermögensmärkten wie dem Immobilienmarkt und der Börse sowie des steigenden Inflationsdrucks zu dieser Entscheidung.Mit der Einfrierung liegt die Zinsdifferenz zum Leitzins der US-Zentralbank Fed (0,00 bis 0,25 Prozent) weiter bei 0,25 bis 0,5 Prozentpunkten.