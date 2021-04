Koreanische Forscher entwickeln textilen Muskel

Photo : YONHAP News

Koreanische Forscher haben künstliche Stoffmuskeln entwickelt, die an einem Kleidungsstück befestigt werden können.Das Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) gab am Mittwoch bekannt, es sei ihm gelungen, einen textilen Muskel zur Unterstützung der Muskelkraft zu entwickeln und einen tragbaren Roboter in Form eines Kleidungsstücks zu fertigen.Zum Einsatz kommt das Prinzip, dass eine Formgedächtnislegierung bei Wärme schrumpft und Kraft gibt. Die Kraft reicht aus, um einen zehn Kilogramm schweren Gegenstand zu heben.Wurde zum Beispiel mit einem solchen Stoff am Arm eine Kurzhantel gehoben, wurde nur halb so viel Muskelkraft benötigt. Der Stoff ersetzte damit die Rolle von Muskeln.Ein Sensor kann die Bewegungen der Muskulatur wahrnehmen, um zu einem gewünschten Zeitpunkt für die Kontraktion und Entspannung zu sorgen.Es wird erwartet, dass die Technologie im Falle der Kommerzialisierung für eine harte körperliche Arbeit wie die Paketzustellung und das Rehabilitationstraining zum Einsatz kommen kann.