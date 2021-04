Präsidenten Südkoreas und Portugals tauschen zum 60. Jubiläum von Beziehungsaufnahme Briefe aus

Photo : YONHAP News

Die Staatspräsidenten Südkoreas und Portugals haben anlässlich des 60. Jubliäums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen am Donnerstag Glückwunschschreiben ausgetauscht.Präsident Moon Jae-in schrieb, dass beide Staaten seit der Aufnahme der Beziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft und Kultur, enge Kooperationsbeziehungen entwickelt hätten.Er äußerte auch die Hoffnung, dass sich beide Länder gemeinsam bemühen würden, um die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der Europäischen Union zu verstärken. Portugal hat im ersten Halbjahr dieses Jahres den EU-Vorsitz inne.Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa bewertete, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten in den letzten 60 Jahren ständig entwickelt hätten. Er versprach eine Kooperation, damit sich das bilaterale Verhältnis auch in Zukunft weiter festigen werde.