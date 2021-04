IAEA erwägt Entsendung eines internationalen Untersuchungsteams wegen AKW-Wasser

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) überprüft laut einem Medienbericht, angesichts der Entscheidung Japans für das Ableiten kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer ein internationales Untersuchungsteam zu entsenden.Die entsprechende Äußerung machte der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, in einem Exklusivinterview mit dem japanischen Sender NHK am Mittwoch (Ortszeit). Die Organisation und die japanische Regierung trügen gemeinsame Verantwortung und müssten ernsthaft auf Bedenken von Gebietskörperschaften in Japan und der Nachbarländer wie Südkorea reagieren.Auf die Frage, ob die IAEA bereit sei, ein Untersuchungsteam für die Überprüfung der Sicherheit nach Japan zu entsenden, um diese Bedenken zu zerstreuen, antwortete Grossi, dass Experten aus verschiedenen Ländern eingeladen werden könnten. Das würde die Gelegenheit bieten, alle Bedenken anzusprechen und technische Analysen durchzuführen.Ob sich Experten aus den Nachbarländern wie Südkorea an dem Team beteiligen würden, werde überprüft, fügte er hinzu.Grossi hatte die Entscheidung Tokios, AKW-Wasser ins Meer zu leiten, kurz nach deren Bekanntmachung begrüßt. In einer Stellungnahme am Dienstag hatte er technische Unterstützung seiner Behörde bei der Überwachung und Bewertung der Sicherheit und Transparenz des Vorgehens angeboten.