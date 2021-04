Präsident Moon fordert führende Rolle Südkoreas für globale Halbleiter-Lieferkette

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat eine führende Rolle Südkoreas für die globale Halbleiter-Lieferkette gefordert.Die entsprechende Äußerung machte Moon bei einer von ihm geleiteten erweiterten Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister am Präsidentensitz. Er betonte, dass die Halbleiterindustrie eine wichtige strategische Industrie des Landes sei, von der die Gegenwart und Zukunft der südkoreanischen Wirtschaft abhingen.Er wies darauf hin, dass es in der Weltwirtschaft Bestrebungen von einzelnen Ländern gebe, eine auf sie zentrierte Umstrukturierung der globalen Lieferketten herbeizuführen. Diese Bewegungen seien in der Halbleiterbranche am stärksten ausgeprägt.Moon versprach eine kräftige Unterstützung für die Halbleiterbranche. Die Regierung werde verschiedene Unterstützungsmaßnahmen ausarbeiten, damit Südkorea seine globale Spitzenposition behalte und den Vorsprung sogar ausbaue.In Bezug auf die Automobilindustrie sagte Moon, dass der rapide Zuwachs der Produktion und des Exports von Elektro- und Wasserstoffautos Erwartungen für Wachstumschancen schüre. Mit Verweis auf die rasante Zunahme der Nachfrage nach Sekundärbatterien versprach er, eine umfassende Strategie für die Unterstützung auszuarbeiten, damit Südkorea am globalen Batteriemarkt die Oberhand gewinnt.Der Staatschef verlangte zudem mit Blick auf die Schiffbau- und Schifffahrtsindustrie, die im Zuge der globalen Wirtschaftserholung wachsende Transportnachfrage als Gelegenheit für einen sicheren Sprung nach vorne zu nutzen.Die erweiterte Sitzung wurde einberufen, um die aktuelle Lage strategischer Industrien wie Halbleiter, Elektroautos und Schiffbau unter die Lupe zu nehmen und Unterstützungsmaßnahmen zu erörtern. CEOs mehrerer Großunternehmen nahmen an der Sitzung teil, darunter von Samsung Electronics, SK Hynix und Hyundai Motor.