Börse in Seoul setzt Anstieg fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Donnerstag ihren Anstieg fortgesetzt.Grund waren Erwartungen, dass die wirtschaftliche Erholung früher einsetzen und kräftiger ausfallen wird als erwartet.Der Leitindex Kospi legte um 0,38 Prozent auf 3.194,33 Zähler zu.Der Kospi war verhalten in den Handel gestartet, da in Südkorea strengere Maßnahmen zur sozialen Distanzierung erwogen werden, sollten die Corona-Fallzahlen bis zum Wochenende hoch bleiben.Die Zentralbank hatte den Leitzins ein weiteres Mal eingefroren und angesichts steigender Corona-Zahlen von einer ungleichmäßigen Erholung gesprochen.Moderate Töne der Zentralbanken in Südkorea und den USA hätten zum Anstieg des Kospi beigetragen, wurde Ha In-hwan von KB Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.