Regierung plant neue Strategie für Unterstützung der Halbleiterindustrie

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will bald eine umfassende Strategie für die Unterstützung der Halbleiterindustrie vorstellen.Bei einem Treffen mit Präsident Moon Jae-in kündigte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag an, noch im ersten Halbjahr eine Strategie für einen sogenannten K-Halbleiter-Gürtel vorstellen zu wollen.Im Mittelpunkt der Pläne stehe die Schaffung von Halbleiter-Clustern. Sie würden als Antwort auf Bestrebungen anderer Länder entwickelt, internationale Lieferketten zu ihrem Vorteil umzugestalten.Die Regierung will einheimische Hersteller hinsichtlich Investitionen und mit mehr Deregulierung unterstützen. Auch Steueraufschübe für Investitionen in Schlüsseltechnologien seien im Gespräch.Halbleiterhersteller hatten sich bei einem anderen Treffen Steuerabzüge für Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 50 Prozent gewünscht.Zudem sollen die Automobil- und die Chipindustrie als Reaktion auf den Chip-Mangel in der Autoindustrie eine Allianz schmieden und auch langfristig kooperieren.