Blaues Haus: Moon besucht im Mai für Gipfelgespräche mit Biden USA

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Joe Biden werden nächsten Monat in Washington zu einem Treffen zusammenkommen.Der Sprecher des südkoreanischen Präsidialamts, Kang Min-seok, teilte am Freitag mit, dass Präsident Moon auf Einladung von Präsident Biden in der zweiten Maihälfte Washington für ein Gipfeltreffen besuchen werde. Das bestätigte ebenfalls das Weiße Haus gleichzeitig.Es werde erwartet, dass beide Staatsführer eingehend über Wege für eine ständige Entwicklung des soliden Bündnisses zwischen Südkorea und den USA und die Erreichung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sowie eines dauerhaften Friedens diskutieren würden, sagte Kang.Wie verlautete, laufe noch die Koordinierung eines konkreten Termins zwischen beiden Seiten.Moon und Biden hatten sich in ihrem ersten Telefongespräch am 4. Februar verständigt, zu einem Spitzentreffen zusammenzukommen, sobald sich die Covid-19-Lage beruhigt hat. Damals hatte Biden die Wichtigkeit eines Präsenzgesprächs betont.