Südkorea will sich an IAEA-Team für Überprüfung der Sicherheit kontaminierten Wassers aus AKW Fukushima beteiligen

Photo : YONHAP News

Seoul will an einem eventuellen Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für die Überprüfung der Sicherheit kontaminierten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima in Japan auch einen südkoreanischen Experten beteiligen.Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag, Südkorea habe die IAEA um die Beteiligung eines einheimischen Experten gebeten. Die IAEA sehe die Forderung Südkoreas sehr positiv und habe eindeutig Verständnis dafür.Jedoch besteht die Möglichkeit, dass Südkorea seine Forderung nicht durchsetzen wird, sollte sich Japan dagegen aussprechen. Denn die Entsendung eines Teams durch die IAEA soll auf Anfrage Japans erfolgen.IAEA-Chef Rafael Grossi hatte in einem Interview mit dem japanischen Sender NHK am Mittwoch gesagt, dass Experten aus verschiedenen Ländern und Regionen eingeladen werden könnten. Die Beteiligung von Nachbarländern wie Südkorea wolle die Organisation gemäß ihren Befugnissen überprüfen.