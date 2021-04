Erster Corona-Infektionsfall unter Abgeordneten in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Lee Gae-ho von der Minjoo-Partei Koreas ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden.Es ist der erste bestätigte Corona-Infektionsfall unter den amtierenden Mitgliedern der Nationalversammlung.Lee wurde am Donnerstag getestet, nachdem am Vortag bei einem seiner Sekretäre eine Ansteckung bestätigt worden war.Die Regierungspartei teilte mit, dass sie ihr Bestes tun werde, um eine Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Sie werde Abgeordnete ermitteln, die mit Lee in Kontakt gekommen seien, und Maßnahmen wie eine häusliche Quarantäne treffen.Die Partei fügte hinzu, eine Abstimmung zur Wahl des Fraktionschefs wie geplant am heutigen Freitag abzuhalten. Dabei würden die Corona-Regeln gründlich eingehalten. Die Abgeordneten, die unter häuslicher Quarantäne stünden, würden online abstimmen.