Medien: Außenministertreffen Südkoreas, der USA und Japans verschoben

Photo : KBS News

Ein Ende April angestrebtes trilaterales Außenministertreffen zwischen Südkorea, Japan und den USA ist laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo verschoben worden.Kyodo berichtete am Donnerstag, dass die drei Länder geplant hätten, anlässlich des Abschlusses der Überprüfung der Nordkorea-Politik durch die Biden-Regierung Ende April ein Außenministertreffen in den USA abzuhalten. Der Termin sei aber verschoben worden, hätten mehrere diplomatische Quellen berichtet.Als Grund wird der Stand der Überprüfung der Nordkorea-Politik der USA vermutet. Sogar wird davon ausgegangen, dass die Überprüfung nicht bis Ende April oder Anfang Mai abgeschlossen würde.Kyodo wies auch auf die Möglichkeit hin, dass die angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan eine Rolle gespielt hätten.Südkorea stemmt sich heftig gegen die jüngste Entscheidung der japanischen Regierung, kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu leiten. Am 21. April wird zudem ein Gerichtsurteil zu einer Klage von Opfern der Sexsklaverei des japanischen Militärs gegen die japanische Regierung erwartet.