US-Abgeordnete fordern Änderung von Anti-Flugblatt-Gesetz in Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Abgeordnete haben in einer Anhörung des Repräsentantenhauses eine Änderung eines südkoreanischen Gesetzes gefordert, das den Versand von gegen Nordkorea gerichteten Flugblättern verbietet.Der demokratische Abgeordnete James McGovern, Ko-Vorsitzender der am Donnerstag zusammengetretenen Tom Lantos-Menschenrechtskommission, hoffe nach eigenen Angaben, dass die südkoreanische Nationalversammlung das Gesetz ändern werde. Dies sei der Vorteil des Lebens in einer Demokratie.Der Republikaner Christopher Smith, ebenfalls Ko-Vorsitzender, sagte, er spreche von einem "Anti-Bibel"- und "Anti-BTS"-Gesetz, da damit der Fluss von Informationen über Religion und Popkultur in Südkorea nach Nordkorea blockiert werden solle.Der Kritik, dass die Anhörung eine Einmischung in interne Angelegenheiten eines anderen Landes sei, entgegnete er, dass es die Pflicht der USA und des Kongresses sei, eine Meinung zu äußern, wenn es um Bürgerrechte gehe.Auch die republikanische Abgeordnete Young Kim brachte in der Anhörung Bedenken über das südkoreanische Gesetz vor. Nach Nordkorea fliegende Ballons stellten nicht die einzige Quelle für Informationen aus dem Ausland dar, sagte sie.