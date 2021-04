Kim Jong-un besucht zum Geburtstag seines Großvaters dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des Geburtstags seines verstorbenen Großvaters Kim Il-sung dessen Mausoleum besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Kim mit seiner Ehefrau Ri Sol-ju am Donnerstag den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang aufgesucht habe. Dort sind die Leichname des Staatsgründers Kim Il-sung und dessen Sohns Kim Jong-il aufgebahrt.Es war der erste Aufritt Ris in der Öffentlichkeit seit Februar. Damals hatte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Aufführung anlässlich des Geburtstags ihres Schwiegervaters besucht.Kim hatte seit der Machtübernahme 2012 jedes Jahr zum Geburtstag von Kim Il-sung, dem sogenannten Tag der Sonne, den Kumsusan-Palast besucht. Letztes Jahr hatte er jedoch offenbar wegen der Corona-Pandemie darauf verzichtet, was Spekulationen über eine angeschlagene Gesundheit und sogar seinen Tod ausgelöst hatte.Kim und Ri sahen sich auch eine gemeinsame Aufführung von Kunstorganisationen zum Tag der Sonne an.Das südkoreanische Vereinigungsministerium betrachtet die Rückkehr zu Feierlichkeiten anlässlich des Tags der Sonne in ihrer gewohnten Form als Demonstration der Zuversicht für die Seucheneindämmung.