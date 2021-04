Prognose: Südkorea wird bei Olympia in Tokio auf Platz zehn in Gesamtwertung rangieren

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut einer Prognose bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio den zehnten Platz in der Gesamtwertung belegen.Der US-Datenanbieter Gracenote veröffentlichte am Donnerstag, 100 Tage vor der geplanten Eröffnung der Olympischen Spiele, seine Medaillenprognose.Südkorea werde neun Gold-, zehn Silber- und sechs Bronzemedaillen gewinnen, hieß es.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee gab das Ziel aus, sieben Goldmedaillen zu gewinnen und mindestens auf Platz zehn in der Gesamtwertung zu kommen.Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte Südkorea mit neun Gold-, drei Silber- und neun Bronzemedaillen Platz acht der Gesamtwertung erreicht.