Südkorea meldet 673 neue Covid-19-Fälle

Photo : KBS News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge im 600er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 673 Neuansteckungen bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang erfassten Infektionsfälle im Land liege bei 112.789.Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen war am Mittwoch stark auf 731 gestiegen, ehe sie am Donnerstag unter die 700er-Marke fiel und auch am Freitag darunter lag.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um zwei auf 1.790 zu. Die Letalitätsrate beträgt 1,59 Prozent.Bisher wurden 103.062 Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen, während 7.937 Infizierte isoliert versorgt werden.