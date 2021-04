Vizeaußenminister Südkoreas und der USA führen Telefongespräch

Photo : KBS News

Die Vizeaußenminister Südkoreas und der USA haben am Freitag ein Telefongespräch geführt, um die bilateralen Beziehungen und Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu erörtern.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul sprach der Erste Vizeaußenminister Choi Jong-kun am Freitagmorgen telefonisch mit US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman.Beide Seiten diskutierten dem Ministerium zufolge bilaterale Angelegenheiten, einschließlich des bevorstehenden Gipfeltreffens zwischen Präsident Moon Jae-in und Präsident Joe Biden.Beide Diplomaten bekräftigten ihre Bemühungen um eine enge Koordinierung zur Weiterentwicklung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA. Sie einigten sich darauf, für ein erfolgreiches Spitzentreffen zwischen Moon und Biden zusammenzuarbeiten, das für die zweite Maihälfte vorgesehen ist.Beide Seiten verständigten sich auch darauf, so bald wie möglich Präsenzgespräche zu führen.