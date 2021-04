Sieben von zehn jungen Koreanern betrachten Wohnungsbesitz als notwendig

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn jungen Menschen in Südkorea halten den Besitz einer Wohnung oder eines Hauses für unbedingt notwendig.Das geht aus einem Bericht des Nationalen Instituts für Jugendpolitik zu Auffassungen vom Wohnen hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Der Bericht enthält das Ergebnis einer Umfrage, bei der 3.520 Menschen im Alter von 15 bis 39 Jahren im Zeitraum vom vergangenen Juli bis September befragt wurden.68,6 Prozent der Befragten sagten, dass man eine eigene Wohnung oder ein Haus unbedingt besitzen müsse. Lediglich 13,3 Prozent glauben, dass ein Besitz der eigenen vier Wände nicht unbedingt erforderlich sei.Als Grund für die Notwendigkeit eines Wohnungsbesitzes nannten 27,5 Prozent, damit der größte Anteil, dass man nicht umziehen müsse und so lange dort wohnen könne, wie man wolle. 26,1 Prozent nannten die Vermögensbildung als Grund. 23,1 Prozent antworteten, dass die Belastung wegen einer Mieterhöhung wegfalle.85,2 Prozent hielten die aktuellen Wohnungspreise für unangemessen.