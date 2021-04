Posco C&C will Joint Venture mit Firma von Myanmars Militär beenden

Photo : YONHAP News

Posco Coated & Color Steel Co Ltd (Posco C&C) will sein Joint Venture mit Myanmar Economic Holdings Public Co Ltd (MEHL), einer vom Militär Myanmars kontrollierten Firma, beenden.Die Entscheidung gab das südkoreanische Unternehmen am Freitag bekannt. Jüngst sei eine Angelegenheit im Zusammenhang mit MEHL, Joint-Venture-Partner seiner Firma in Myanmar, angesprochen worden.Die bisherigen philanthropischen Aktivitäten wie die Stipendienvergabe, die Unterstützung für Schulen und Fondsmittel für die Eindämmung von Infektionskrankheiten würden fortgesetzt, hieß es.Posco C&C hatte 1997 ein Gemeinschaftsunternehmen mit MEHL in Myanmar gegründet, das Dachmaterialien aus Stahl produziert. Posco C&C hält 70 Prozent der Anteile daran, MEHL 30 Prozent.Deshalb geriet Posco in Kritik, dass es durch die Gemeinschaftsinvestition das Militärregime in Myanmar mit Finanzmitteln versorge. Jüngst setzten die Regierungen der USA und Großbritanniens MEHL auf ihre Sanktionslisten.