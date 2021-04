Erstmals zeigt öffentliches Museum in Deutschland Friedensstatue für Trostfrauen

Photo : YONHAP News

Ein staatliches Museum in Deutschland stellt als erstes öffentliches Museum in Europa eine Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs in Kriegszeiten zur Schau.Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gaben auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) im Japanischen Palais in Dresden bekannt, eine Ausstellung mit dem Thema „Sprachlosigkeit – Das laute Verstummen“ vom 16. April bis zum 1. August zu veranstalten.Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sagte, die Geschichte der Trostfrauen des japanischen Militärs sei in der deutschen Gesellschaft noch nicht genügend bekannt. Sie hoffe, dass die Ausstellung die Gelegenheit biete, die autobiografische Wahrheit einzelner Personen bekannt zu machen.Nataly Jung-hwa Han, Vorsitzende des Korea Verbandes, sagte, dass die Ausstellung die internationalen Solidaritätsaktivitäten unserer Zivilgesellschaft in den letzten 30 Jahren zeige, seit ein überlebendes Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs 1991 erstmals das Schweigen gebrochen habe und für eine Aussage in der Öffentlichkeit aufgetreten sei.Es werden zwei Friedensstatuen ausgestellt. Im Innenhof des Museums wird eine aus Südkorea gelieferte Bronzestatue ausgestellt, innerhalb des Austellungsraums eine mobile Statue.