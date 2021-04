Gedenkveranstaltungen zum siebten Jahrestag des Sewol-Untergangs

Photo : YONHAP News

Zum siebten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol haben Gedenkveranstaltungen stattgefunden.Am Neuen Hafen von Mokpo, wo sich das geborgene Wrack des havarierten Schiffs befindet, fand am Freitagvormittag eine Gedenkzeremonie statt.Hinterbliebene von Opfern fuhren zu einem ähnlichen Zeitpunkt mit einem Patrouillenschiff der Küstenwache zu dem Ort, wo die Fähre vor sieben Jahren verunglückt war. Sie legten um 10.30 Uhr, den Zeitpunkt, als die Sewol damals ganz im Wasser verschwand, eine Schweigeminute ein und warfen Blumen ins Meer.Auch in Gwangju und an mehreren Orten in der Provinz Süd-Jeolla fanden Gedenkveranstaltungen statt, oder werden noch stattfinden, darunter ein Gedenkkonzert am Hafen von Paengmok, wo Familien auf die Rückkehr von Opfern gewartet hatten.Unterdessen wollen Hinterbliebene von Unglücksopfern eine weitere Beschwerde einreichen, nachdem ihre Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen wurde, Verdächtige in Bezug auf die Druckausübung auf die Ermittlungen zum Sewol-Unglück nicht anzuklagen.Eine weitere Beschwerde wollen ein Gremium von Hinterbliebenen und die Organisation Rechtsanwälte für eine demokratische Gesellschaft heute einreichen.