Kospi schließt fünften Handelstag in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat am Freitag den fünften Handelstag in Folge im Plus geschlossen.Der Hauptindex gewann 0,13 Prozent auf 3.198,62 Zähler hinzu.Im Tagesverlauf war der Kospi sogar über die Marke von 3.200 Punkten gesprungen.Ausländische und institutionelle Anleger schienen am Morgen Technologieaktien verkauft zu haben, um Gewinne mitzunehmen, doch hätten kräftige Zukäufe durch Privatanleger den Kospi gestützt, wurde Kim Yoo-mi von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.