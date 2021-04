Parlament beginnt mit Regierungsbefragung

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung beginnt am heutigen Montag mit einer dreitägigen Regierungsbefragung.Angesichts des Rücktritts von Ministerpräsident Chung Sye-kyun wird sich Hong Nam-ki, Vizeministerpräsident für Wirtschaft und Finanzminister, als kommissarischer Premier den Fragen stellen. Wichtigste Streitpunkte werden voraussichtlich Probleme am Immobilienmarkt und die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sein. Auch die Impfpolitik dürfte ein wichtiges Thema sein.Heute werden Fragen zu den Bereichen Politik, Diplomatie, Wiedervereinigung und Sicherheit gestellt.Die Abgeordneten der regierenden Minjoo-Partei Koreas wollen eine Ungleichheit im Immobilienbereich, die Reform der Staatsanwaltschaft, das Ableiten kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer und die Nordkorea-Politik der Biden-Regierung ansprechen. Sie werden sich voraussichtlich dafür einsetzen, zu verhindern, dass sich die Frage der Impfstoffversorgung zu einem politischen Streit entwickelt.Die Abgeordneten der Partei Macht des Volks wollen sich auf den Stand der Impfquote und die Immobilienpolitik, darunter eine Lösung im Skandal um die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft LH, konzentrieren. Die Partei will auch ein möglicherweise unfaires Verhalten der Nationalen Wahlkommission beim Wahlmanagement bei den letzten Nachwahlen thematisieren.