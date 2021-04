Corona-Variante aus Indien erreicht Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine neue Coronavirus-Variante aus Indien hat Südkorea erreicht.Seit Januar sei bei insgesamt 94 aus Indien Eingereisten eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden, bei neun von ihnen eine Ansteckung mit der indischen Variante, teilte die Katastrophenschutzzentrale am Sonntag vor der Presse mit.Zwei Fälle der Mutation wurden im März erfasst, sieben im April.Die Corona-Mutation aus Indien wurde bisher außer in Indien auch in Australien, Belgien, Deutschland, Irland, Großbritannien, Neuseeland und den USA nachgewiesen. Südkorea betreibt ein System zur Genomanalyse für die Variante und überwacht die Lage aufmerksam.Ein Beamter der Seuchenkontrollbehörde sagte, dass bei der indischen Variante ein Rückgang der Wirksamkeit von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern erwartet würde. Jedoch gebe es noch keine genauen Informationen darüber, die Übertragungsrate werde noch erforscht.