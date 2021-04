Treffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Biden und Japans Premier Suga

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden ist am Freitag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga im Weißen Haus zu einem Gespräch zusammengekommen.Auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Gespräch nannten beide China und Nordkorea Herausforderungen und dass sie gewillt seien, für die Zukunft eines freien und offenen Indopazifik einzutreten.Biden insbesondere bekräftigte eine Entschlossenheit für ein gemeinsames Vorgehen in Angelegenheiten, die das Ostchinesische und Südchinesische Meer betreffen.Zur Nordkorea-Politik sagte Suga, dass beide Regierungen sich für eine vollständige, unumkehrbare und nachweisliche atomare Abrüstung in Nordkorea engagierten.Auch sei er mit Biden übereingekommen, dass von Nordkorea die Einhaltung der Sanktionen des Weltsicherheitsrats verlangt werden müsse.Darüber hinaus sei die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Südkorea in Nordkorea-Fragen sowie für Frieden und Fortschritte in der indopazifischen Region unterstrichen worden, sagte der japanische Premier weiter.