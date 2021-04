Photo : KBS News

Die Regierung will gegen illegale Geschäfte mit Kryptoanlagen hart durchgreifen.Ab diesem Monat bis Juni würden solche Geschäfte mit besonders viel Nachdruck verfolgt, teilte das im Präsidialamt angesiedelte Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik heute mit.Die Regierung habe eine solche Razzia am vergangenen Freitag auf einer Sitzung von Vizeministern beschlossen.Die Finanzdienstekommission werde Finanzunternehmen dazu anhalten, die Abbuchung von virtuellen Vermögenswerten strenger zu überwachen. Zudem soll die Zusammenarbeit der Behörden verstärkt werden, damit die nationale Stelle für die Sammlung von Informationen über finanzielle Angelegenheiten im Verdachtsfall zügig die Ermittlungs- und Steuerbehörden einschalten kann.Bei der Polizei würden Abteilungen eingerichtet, die verschiedenen illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Cybervermögen nachgehen sollen. Auch sollen Programme stärker verbreitet werden, mit denen sich solche Vermögenswerte aufspüren lassen.Unterdessen wird die Kommission für fairen Handel die Dienstleistungen von Betreibern unter die Lupfe nehmen und mögliche unfaire Bedingungen in den Verträgen korrigieren.Auch das Finanzministerium und die Finanzaufsicht sollen ihre Überwachung verstärken, um mögliche Verstöße gegen das Gesetz über den Devisenhandel und andere Finanzgesetze aufzudecken.