Zahl der Corona-Neuinfektionen fällt unter 600

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit sechs Tagen unter 600 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 532 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 114.646 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der neuen Fälle sank um mehr als 100 gegenüber dem Vortag. Der Rückgang wird jedoch eher auf die geringere Zahl der Testungen am Wochenende zurückgeführt. Von einer Beruhigung des Infektionsgeschehens wollen die Behörden noch nicht sprechen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um vier auf 1.801. Die durchschnittliche Letalitätsrate beträgt 1,57 Prozent.Es kann nach Einschätzung von Experten jederzeit zu einer drastischen Zunahme der Infektionszahlen kommen, weil der Anteil der Regionen außerhalb der Hauptstadtregion an den Neuinfektionen inzwischen 40 Prozent übertraf. Zudem ist eine Corona-Doppel-Mutation aus Indien, die als viel ansteckender gilt, in Südkorea angekommen.